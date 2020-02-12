شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إرهابى من خلف أسوار السجون: بيعاملونى كويس ويسمحوا لى استقبل أسرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من السجناء المنتمين للجماعات الارهابية حسن معاملتهم داخل السجون، حيث قال سجين يدعى "عمار": " تهمنى الانضمام لداعش، وأحصل هنا داخل السجن على كافة حقوقى ومتطلباتى ويسمحوا لنا بزيارة أسرنا والتريض ودخول الصحف"، جاء ذلك على هامش زيارة عددا من مراسلى الصحف للسجون.

واستقبل قطاع السجون عدد من مراسلى القنوات والوكالات الأجنبية بمصر من بينهم مراسلو قنوات " العربية – روسيا اليوم – سكاى نيوز – الإذاعة الألمانية – ووكالة الأنباء الفرنسية - وذلك تنسيقًا مع الهيئة العامة للاستعلامات، حيث قاموا بزيارة سجنى (ليمان طره – عنبر الزراعة) بمنطقة سجون طره، وتفقدوا عدد من مرافق السجن (فصول محو الأمية – المكتبة – دروس الوعظ الدينى الإسلامى والمسيحى – المطبخ – العيادات– المستشفى – الصيدلية – ورشة أعمال النجارة – معرض المنتجات الزخرفية – المنتجات الغذائية).. والتقوا بعدد من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة (علاجية – تعليمية – دراسية – ثقافية – دينية) التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، كما قاموا بتفقد مستشفى السجن وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية.. كما تناولوا الحديث مع عدد من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.