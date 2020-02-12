بعد حملة "ميت سلسيل ومدينة الحمام" مكتب المكافحة يُوقِع 3 تجار مخدرات بـ 234 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة بقطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعدد من مديريات الأمن بوزارة الداخلية، حملة أمنية استهدفت مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وضبط القائمين عليها.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد تابعت نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وباستهدافهم خلال حملة أمنية تم ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية مسجلة" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، أثناء استقلاله سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 150 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 15 كيلو جراما ،995 قرصا مخدرا، مبلغ مالي، و2هاتف محمول.

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وأثمرت الحملة عن ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، مقيمون بدائرة مركزي شرطة "ميت سلسيل–المطرية" بمحافظة الدقهلية، أثناء استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة المنزلة، وبحوزتهم 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

وضُبط خلال الحملة أحد عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، حال تواجده بالقرب من مدخل مدينة الحمام على الطريق الساحلي "مطروح -الإسكندرية" بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته 75 طربة حشيش وزنت 11,250 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وقدرت قيمته المالية 700 ألف جنيه.

تحررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.