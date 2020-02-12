"قومي المرأة": مشاركة يسرا بحفل الأوسكار فخر لكل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، الفنانة يسرا؛ لمشاركتها كعضو في لجنة اختيار الأفلام المشاركة في جائزة الأوسكار بالدورة الـ 92، والتي أقيمت على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان لها اليوم، عن فخرها بمشاركة الفنانة يسرا في أهم حدث فني سينمائي على مستوى العالم.

وقالت إن يسرا كانت مبعث فخر جموع الشعب المصري لتمثيلها مصر والفن المصري والمرأة المصرية أفضل تمثيل خلال الحفل، وتقدمها لجنة التحكيم وذلك خلال المرة الأولي التي تشهد مشاركة عربية في لجان التحكيم، وذلك بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا، من 59 دولة للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، متمنية لها المزيد من النجاحات في مسيرتها الفنية.