قرار حكومي بشأن تعيين معاونين ومساعدين لرئيس الحكومة والوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء "رقم 612 لسنة 2017" ، والمُعدل بالقرار "رقم 1273 لسنة 2019".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

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ونص مشروع القرار على أن يتم اختيار مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء ، بما لا يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلي، أو الإعارة، لمدة سنة ، قابلة للتجديد.

كما نص على أن يكون شغل هذه الوظائف بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يُحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدّد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها لشغل تلك الوظائف.

وبموجب مشروع القرار، يُنشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلي وظائف المساعدين والمعاونين، على أن تتولى السلطة المختصة تقييم أداء المساعدين والمعاونين، وفقا لتقديرات محددة ، استناداً إلى معايير موضوعية.​