مصر | بعد إخلاء سبيله.. قضية جديدة تعيد مراسل "أبلة فاهيتا" للحبس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إخلاء سبيله.. قضية جديدة تعيد مراسل "أبلة فاهيتا" للحبس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة بحبس مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" شادي أبو زيدمراسل برنامج أبلة فاهيتا السابق وذلك لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات فى قضية جديدة تتعلق بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

وكان قد أخلي سبيل شادي أبو زيد الأسبوع الماضي بتدابير إحترازية من قبل غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى.

وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.