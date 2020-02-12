مصر | قطاع السجون يستقبل عددًا من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطاع السجون يستقبل عددًا من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل قطاع السجون، عددًا من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية بمصر من بينهم مراسلو قنوات "العربية، روسيا اليوم، سكاي نيوز، الإذاعة الألمانية، ووكالة الأنباء الفرنسية"، وذلك تنسيقًا مع الهيئة العامة للإستعلامات، حيث قاموا بزيارة سجني (ليمان طره وعنبر الزراعة) بمنطقة سجون طره.



وتفقد الوفد، عددًا من مرافق السجن (فصول محو الأمية، المكتبة، دروس الوعظ الديني الإسلامي والمسيحي، المطبخ، العيادات، المستشفى، الصيدلية، ورشة أعمال النجارة، معرض المنتجات الزخرفية، المنتجات الغذائية)، والتقوا بعدد من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة (علاجية – تعليمية – دراسية – ثقافية – دينية) التي يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.



كما تفقدت القنوات مستشفى السجن وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية.