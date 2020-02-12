مصر | 21 مارس.. النقض تنظر طعن "دومة" وآخرين على سجنهم بـ"أحداث الوزراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 21 مارس.. النقض تنظر طعن "دومة" وآخرين على سجنهم بـ"أحداث الوزراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر دائرة السبت " د " بمحكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من الناشط الشياسي أحمد سعد دومة وآخرين من المحكوم عليهم حضوريًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ" أحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمي" وذلك بجلسة 21 مارس المقبل.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي قد قضت في 9 يناير 2019 بمعاقبة دومة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مالية قدرها 6 مليون جنيه.

وكانت محكمة النقض، قضت يوم 12 أكتوبر 2017، بقبول طعن الناشط أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت هذا الحكم.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في 4 فبراير 2014 حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا (طفلا) آخرين بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.