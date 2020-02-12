مصر | تأييد حبس مشرفى حمام سباحة بتهمة غرق طفل فى نادى بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأييد حبس مشرفى حمام سباحة بتهمة غرق طفل فى نادى بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة بمجمع محاكم مدينة نصر في حكم نهائي رفض استئناف 3 من مشرفي حمام سباحة أحد النوادي الرياضية بالنزهة وأيدت حكم حبسهم عامين بتهمة الإهمال والتسبب فى غرق طفل.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها استندت علي ما كشفته تحقيقات نيابة النزهة بأن مشرفى النادى لم يحصلوا على شهادات إنقاذ تؤهلهم للعمل كمنقذين فى حمامات السباحة وتم تعيينهم فى النادى دون شرط حصولهم على دورات وشهادات إنقاذ معتمدة.

كانت قد إستمعت النيابة لأقوال والد الطفل المجني عليه البالغ من العمر 5 سنوات فإتهم مشرفى حمام السباحة بالتسبب فى وفاة ابنه، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة فى النادى، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب الحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.

