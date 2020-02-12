مصر | تأييد حبس مشرفى حمام سباحة بتهمة غرق طفل فى نادى بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأييد حبس مشرفى حمام سباحة بتهمة غرق طفل فى نادى بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها استندت علي ما كشفته تحقيقات نيابة النزهة بأن مشرفى النادى لم يحصلوا على شهادات إنقاذ تؤهلهم للعمل كمنقذين فى حمامات السباحة وتم تعيينهم فى النادى دون شرط حصولهم على دورات وشهادات إنقاذ معتمدة.
كانت قد إستمعت النيابة لأقوال والد الطفل المجني عليه البالغ من العمر 5 سنوات فإتهم مشرفى حمام السباحة بالتسبب فى وفاة ابنه، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة فى النادى، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب الحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.