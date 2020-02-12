أخبار مصر | "الجيزة" تتصدى لمغتصبي أراضي الدولة وترفع شعار "لا للتهاون مع المخالفين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجيزة" تتصدى لمغتصبي أراضي الدولة وترفع شعار "لا للتهاون مع المخالفين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مركز ومدينة أوسيم
قام اللواء أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة أوسيم، بشن حملة كبرى لاسترداد أرض ملك الدولة بمساحة أكثر من 4500 متر مربع، قام البعض بوضع اليد عليها، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالبراجيل بإزالة التعديات وإستردادها مرة أخرى.
مركز ومدينة منشاة القناطر
وبناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قام اللواء لبيب رئيس مركز منشاة القناطر، بالتصدي للتعديات المبنية على أرض زراعية مملوكة للدولة.
وقامت الأجهزة التنفيذية بكفر حجازي باسترداد مساحة 150 متر مربع متعدي عليها من قِبل واضعي اليد.
مدينة أطفيح
تصدت الأجهزة التنفيذية بمدينة أطفيح لـ4 حالات تعدي على أراضي زراعية مملوكة للدولة، حيث قام رئيس المدينة برفع كافة الطوب الأبيض من عليها بواسطة اللوادر، وتعليق عليها لافتة خاصة بالمنع من التمليك الشخصي.
كما قامت الأجهزة التابعة للمركز بإزالة 10 حالات تعدي على أرض أملاك الدولة مساحتها 50 فدان لمربع 210 ألف متر.
وتم ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس إبراهيم ناجي الشهابي نائب محافظ الجيزة.
الواحات البحرية
قام رضا على أحمد قويطة، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، برفع كافة الإشغالات والطوب الأبيض من أحد الأراضي المتعدي عليها بوضع اليد من قبل بعض التجار.
وقامت اللوادر الخاصة بالمركز بإزالة فورية لأراضي مساحتها 200 متر مربع بمنطقة خمان ومنطقة شرق الكيلو 20 بطريق الحيز.