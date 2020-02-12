أخبار مصر | "الجيزة" تتصدى لمغتصبي أراضي الدولة وترفع شعار "لا للتهاون مع المخالفين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجيزة" تتصدى لمغتصبي أراضي الدولة وترفع شعار "لا للتهاون مع المخالفين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت محافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد راشد، منذ أسبوع، حملة كبرى على الأراضي المأخوذة بوضع اليد، لاستردادها للدولة مرة أخرى، تحت شعار "لا للتهاون مع المخالفين" حيث قامت الأجهزة التنفيذية في بعض المدن بالمحافظة برد الآتي:-

مركز ومدينة أوسيم



قام اللواء أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة أوسيم، بشن حملة كبرى لاسترداد أرض ملك الدولة بمساحة أكثر من 4500 متر مربع، قام البعض بوضع اليد عليها، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالبراجيل بإزالة التعديات وإستردادها مرة أخرى.

مركز ومدينة منشاة القناطر



وبناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قام اللواء لبيب رئيس مركز منشاة القناطر، بالتصدي للتعديات المبنية على أرض زراعية مملوكة للدولة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بكفر حجازي باسترداد مساحة 150 متر مربع متعدي عليها من قِبل واضعي اليد.

Advertisements

مدينة أطفيح



تصدت الأجهزة التنفيذية بمدينة أطفيح لـ4 حالات تعدي على أراضي زراعية مملوكة للدولة، حيث قام رئيس المدينة برفع كافة الطوب الأبيض من عليها بواسطة اللوادر، وتعليق عليها لافتة خاصة بالمنع من التمليك الشخصي. تصدت الأجهزة التنفيذية بمدينة أطفيح لـ4 حالات تعدي على أراضي زراعية مملوكة للدولة، حيث قام رئيس المدينة برفع كافة الطوب الأبيض من عليها بواسطة اللوادر، وتعليق عليها لافتة خاصة بالمنع من التمليك الشخصي. كما قامت الأجهزة التابعة للمركز بإزالة 10 حالات تعدي على أرض أملاك الدولة مساحتها 50 فدان لمربع 210 ألف متر.