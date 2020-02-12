أخبار مصر | التدخل السريع بالتضامن ينفذ مُسنا مريضا بلا مأوى ويعيده لأهله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التدخل السريع بالتضامن ينفذ مُسنا مريضا بلا مأوى ويعيده لأهله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، فريق التدخل السريع بالوزارة بسرعة التعامل مع البلاغ الوارد على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء رقم ١٦٥٢٨ حول وجود رجل مسن مريض بلا مأوى يفترش الرصيف بمركز قليوب محافظة القليوبية.

وتوجه الفريق على الفور لمكان تواجد المسن وأجرى دراسة حالة له، وتبين أنه يدعى فتح الباب س ع ويبلغ من العمر ٧٣عاما مواليد محافظة الفيوم، وكان يعمل فى جمع الخردة وهو غير متزوج وترك أهله منذ عشر سنوات وأستقر بمركز قليوب وكان يتردد عليهم خلال هذه الفترة ولم يعلموا عنه شئ منذ سنتين.

وتبين للفريق أنه يعاني من بعض الإلتهابات والقرح بقدمة السكرى ووجده الفريق في حالة ألم شديدة وعدم قدرته على الحركة، مما أعجزه ذلك عن العمل وكسب عيشه.

ونسّق الفريق مع مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإستقبال المسن بإحدى المستشفيات ليتلقى الرعاية الطبية اللأزمة وتم نقله بسيارة إسعاف لمستشفى المنيرة العام وخضع لفحص طبي شامل وحجز بالمستشفى.

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وتابع الفريق حالة المسن وخضوعه للعملية جراحية عاجلة وتحسنة بالعلاج المكثف وتماثله للشفاء.

كما نجح فريق التدخل السريع المركزى من خلال فريقه بمحافظة الفيوم فى التوصل لإهل المسن بناء على ما أسفرت عنه دراسة حالته وقاموا بإستلامه من المستشفى وأقروا بحسن رعايته.

هذا ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة التضامن الاجتماعى.