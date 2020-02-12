أخبار مصر | اليوم.. 'تأديبية الصحفيين' تصدر حكمًا بشأن عماد أديب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'تأديبية الصحفيين' تصدر حكمًا بشأن عماد أديب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنعقد هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل أول النقابة جمال عبدالرحيم، اليوم؛ للنطق بالحكم في الدعوة التأديبية المتهم فيها عمادالدين أديب مالك جريدة العالم اليوم، وجمال عنايت رئيس مجلس الإدارة، ونجلاء ذكري رئيس التحرير.

وكان قد صدر القرار من الهيئة برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وعضوية وحضور صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد يحيى يوسف عضو مجلس النقابة، يوم 28 يناير الماضي.

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كانت هيئة التأديب انتهت من سماع أقوال جمال عنايت ونجلاء ذكري، فيما لم يحضر عمادالدين أديب الجلسات، رغم إخطاره أكثر من مرة، وقررت الهيئة حجز القضية لجلسة اليوم 12 فبراير.

وكانت لجنة التحقيق النقابية أحالت عماد الدين أديب، وجمال عنايت، ونجلاء ذكري إلى هيئة التأديب، لمخالفتهم قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وميثاق الشرف الصحفي في النقابة، وطالبت بتطبيق أقصى عقوبة، في شكاوى مقدمة ضدهم من بعض الصحفيين العاملين بالجريدة بسبب فصلهم تعسفيًا، وإغلاق ملفاتهم التأمينية منذ عام 2014.

يذكر أن هيئة التأديب عقدت عدة جلسات خلال شهري نوفمبر، وديسمبر الماضيين، استمعت خلالها لأقوال نجلاء ذكري وجمال عنايت، فيما لم يحضر عماد أديب الجلسات التأديبية، وحضر عنه أحد المحامين الذي تقدم بمذكرة دفاع للنقابة.