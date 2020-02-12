أخبار مصر | عاجل| مفاجأة صادمة عن حالة الطقس في عيد الحب.. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة خطيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| مفاجأة صادمة عن حالة الطقس في عيد الحب.. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة خطيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عيد الحب أو كما يطلق عليه "الفلانتين"، الجمعة المقبل، والجميع خاصة الشباب يترقب وينتظر حالة الطقس، لمعرفة التفاصيل الكاملة خلال الساعات المقبلة، للاستعداد لقضاء اليوم في سهولة ويسر، بدون مخاوف من التقلبات الجوية، وعمل الاحتياطات اللازمة من الملابس وغيرها لاستقبال اليوم بدون أي معاناة.

حالة الطقس اليوم في مصر

"الخليج 365" تستعرض في تقريرها التالي حالة الطقس المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة، لمعرفة الكواليس والتفاصيل الكاملة وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية. "شبورة مائية، تقلبات جوية، انخفاض شديد درجات الحرارة"، هكذا حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس

الأرصاد.. انخفاض درجات الحرارة بفارق 10 درجات وعن الانخفاض الشديد في الحرارة، أكد هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك فارقًا في أكثر من 10 درجات مئوية بين العظمى والصغرى، فضلًا عن حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين، ورفع درجة الأمواج إلى 4 أمطار، وستكون غير مهيئة للصيد.

حالة الطقس في محافظات مصر

طقس عيد الحب.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وعن تحذيرات الأرصاد الجوية للمواطنين، طالبت بضرورة بضرورة توخي الحذر خلال قيادة السيارات على الطرق السريعة "الصحراوية أو الزراعية"، حفاظًا على سلامتهم من الشبورة المائية، فضلًا عن ضرورة ارتداء ملابس شتوية ثقيلة على مدار اليوم.

أخبار الطقس في مصر

حالة الطقس.. بيان مهم من الأرصاد الجوية Advertisements هيئة الأرصاد الجوية، توقعت خلال الـ48 ساعة المقبلة، أن حالة الطقس سيكون معتدل على مدار اليوم، وشديد البرودة ليلًا في جميع محافظات مصر.

أخبار طقس الخميس - درجات الحرارة المتوقعة

أخبار الطقس.. شديد البرودة وشبورة خطيرة وعن حالة الطقس غدا، أوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه سيكون دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلا، فضلًا عن ظهور الشبورة المائية "الظاهرة التي تعد خطيرة نظرًا لأنها تتسبب في وقوع حوادث كبيرة لانعدام الرؤية".

درجات الحرارة - حالة الطقس

أخبار حالة الطقس.. درجات الحرارة المتوقعة الخميس وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، أوضحت أن القاهرة الكبرى العظمى 23 والصغرى 09 درجات، الوجه البحري العظمى 23 والصغرى 10 درجات، شمال الصعيد العظمى 23 والصغرى 08 درجات، السواحل الشمالية الغربية العظمى 21 والصغرى 09 درجات، جنوب سيناء والغردقة العظمى 25 والصغرى 13 درجة، جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 27 والصغرى 11 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 23 والصغرى 10 درجة.

الأرصاد الجوية - حالة الطقس

حالة الطقس في عيد الحب.. الأرصاد الجوية تكشف عن التفاصيل الكاملة وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل، في اليوم الذي ينتظره العديد من المواطنين خاصة الشباب "عيد الحب أو الفلانتين"، حيث يشهد حالة الطقس انخفاض في درجات الحرارة وطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس - هيئة الأرصاد الجوية - طقس عيد الحب