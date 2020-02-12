أخبار مصر | وزير الإعلام: نواجه قرصنة فضائية.. وهناك تشابك بين القمرين الصناعيين المصري والفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام: نواجه قرصنة فضائية.. وهناك تشابك بين القمرين الصناعيين المصري والفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إننا نواجه قرصنة فضائية منتشرة بصورة كبيرة، وذلك نتيجة وجود اشتباك بين الأقمار الصناعية، والذي يسبب الإضرار بصورة كبيرة في الناحية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال استقبال "هيكل" وفدًا رسميًا يضم عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران ديسيلي رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام بالمجلس، ويضم كلًا من: جان ميشيل هوليجاتي عضو لجنة التخطيط، وهوجيس سوري عضو مجلس الشيوخ، وآن لوريه سان ديزيه مستشار بجمعية الصداقة المصرية الفرنسية؛ وذلك لبحث سُبل التعاون المستقبلي مع فرنسا في مجال الإعلام.

وأعرب "هيكل" عن رغبته في التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الشأن في الفترة القادمة؛ لوجود تشابك في المدار بين القمر الفرنسي والقمر المصري.

ولفت "هيكل" إلى أن هذه القنوات المقرصنة ليس فقط قنوات إخوانية تستهدف الدولة، ولكن هناك قنوات تقوم بسرقة المحتوى الدرامي المصري، مما يسبب خسارة كبيرة للمنتجين وشركات الإنتاج المصرية، وهذا الوضع لايرضي أحد ويسبب خسائر اقتصادية هائلة.