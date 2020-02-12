أخبار مصر | هيكل: عودة وزارة الإعلام كانت 'مطلبًا مُلحًا'.. وعدم إتاحة المعلومات لم يعد مقبولًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيكل: عودة وزارة الإعلام كانت 'مطلبًا مُلحًا'.. وعدم إتاحة المعلومات لم يعد مقبولًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن عودة الوزارة كانت مطلبًا ملحًا من عدد من الكتاب السياسيين والإعلاميين خلال السنوات الأخيرة، بعد أن ظهرت العديد من المشكلات لعدم وضوح الرؤية للسياسة الإعلامية للدولة، بعد أن ألغيت الوزارة منذ عدة سنوات.

وأكد "هيكل" أن عودة وزارة الإعلام مرة أخرى لتقوم بدور سياسي يعتمد على مخاطبة الرأي العام المحلي والدولي وتحديد السياسة الإعلامية بعد العرض على رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال استقبال "هيكل" وفدًا رسميًا يضم عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران ديسيلي رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام بالمجلس، ويضم كلًا من: جان ميشيل هوليجاتي عضو لجنة التخطيط، وهوجيس سوري عضو مجلس الشيوخ، وآن لوريه سان ديزيه مستشار بجمعية الصداقة المصرية الفرنسية؛ وذلك لبحث سُبل التعاون المستقبلي مع فرنسا في مجال الإعلام.

حضر اللقاء النائب أيمن أبوالعلا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية.

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وحول فكرة المنع وعدم إتاحة المعلومات بشكل واضح، أشار "هيكل" إلى أن هذا الأمر لم يعد مقبولاً وأصبح مستحيلاً في العالم كله، وأن حرية الرأي والتعبير هي أساس الثقة بين الدولة والمواطنين، وفي حالة منع المعلومات هناك مصادر أخرى، قد تكون مغلوطة أو مضللة ستجد الفرصة لإثارة الكثير من المشاكل والارتباك.

وأضاف وزير الدولة للإعلام أن الصحافة التقليدية تواجه أكبر تحدٍ في الوقت الحاضر؛ نظرًا أن التقدم التكنولوجي المذهل في هذا المجال ظهر بشكل كبير، ولا أحد يستطيع أن يسيطر عليه, مشيرًا إلى أن هناك مسئولية أخلاقية للصحفي أثناء ممارسة مهمته.

وفي هذا الصدد شدد وزير الدولة للإعلام، على أن من يحاول أن يحجب المعلومة كمن يسبح ضد التيار، وبالتالي فإن الوضع الجديد للإعلام لم يعد يسمح بذلك.

وطالب "هيكل" بأن تلعب الدراما جزءًا هامًا في التوعية المباشرة للمواطنين، وذلك بأن يشمل المحتوي الدرامي جزءًا ن هذه التوعية.