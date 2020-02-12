أخبار مصر | برلماني يرفض مقترح مد سن المعاش للأطباء: يقلل فرص الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يرفض مقترح مد سن المعاش للأطباء: يقلل فرص الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض النائب محمود بسيوني، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مقترح مد سن المعاش للأطباء الراغبين في العمل لسن 63 عاما، مشيرًا أن تطبيق هذا المقترح علي الأطباء سوف يؤدي إلي مطالبة أصحاب المهن الأخرى كالمهندسين والمحامين بمد سن المعاش الخاص بهم لـ 65 عم اُسوة بالقضاة والأطباء.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن مد سن المعاش لفئة الأطباء أو غيرها من المهن سوي فئة القضاة ليس في صالح الدولة لما يترتب عليه من تقليل فرص العمل للخريجين الجُدد وعدم حصولهم علي الوظائف في مجال التخصص مما يضطرهم للعزوف عن العمل والسفر إلي الخارج وتفقد الدولة كوادرها من الشباب.

وأشار عضو لجنة الصحة، أن مقترح مد سن المعاش لما فوق الستين عام مناسب فقط لفئة القضاة، موضحًا أنهم يكتسبون خبرات أكثر كلما تقدموا في العمر ويتمكنون من النظر في القضايا المعروضة عليهم بحكمة وكفاءه أكثر، ولا يمكن إنهاء خدمتهم عند بلوغهم الستين عام نظرًا للعجز في هذه المهنة مقارنة بالمهن الأخرى.

يذكر أن النائب سمير البطيخي، قد تقدم باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن مد سن المعاش للأطباء لسن 63 عاما لمن يرغب على أن يعمل عمل غير إداري وذلك لمعالجة أزمة عجز الأطباء في عدد من المستشفيات العامة والمركزية على مستوى الجمهورية، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالمنظومة على مستوى الجمهورية.

