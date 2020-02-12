أخبار مصر | يضم أعضاء مجلس الشيوخ.. أسامة هيكل يستقبل وفدًا فرنسيًا لبحث سُبل التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يضم أعضاء مجلس الشيوخ.. أسامة هيكل يستقبل وفدًا فرنسيًا لبحث سُبل التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وفدًا رسميًا يضم عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران ديسيلي رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام بالمجلس، ويضم كلًا من: جان ميشيل هوليجاتي عضو لجنة التخطيط، وهوجيس سوري عضو مجلس الشيوخ، وآن لوريه سان ديزيه مستشار بجمعية الصداقة المصرية الفرنسية؛ وذلك لبحث سُبل التعاون المستقبلي مع فرنسا في مجال الإعلام.

حضر اللقاء النائب أيمن أبوالعلا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية.

وأعرب "هيكل" عن ترحيبه بهذه الزيارة الهامة، والتي تأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة بين مصر وفرنسا، لاسيما أن البلدين تربطهما علاقات متميزة في جميع المجالات.

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وحول الصحافة الأجنبية المقيمة في مصر، أعرب "هيكل" للوفد عن تأكيداته بتقديم كافة أوجه الدعم لهم؛ حيث تم إنشاء مركز للخدمات الإعلامية على أعلى مستوى، لتقديم كافة الخدمات ويقع في موقع متميز في منطقة وسط القاهرة على النيل، مزودًا بأحدث الأجهزة ويضم العديد من الاستديوهات.

وفي نهاية اللقاء قدم أعرب "هيكل" عن سعادته بهذه المناقشة مع أعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي؛ نظرًا أن المصريين ينظرون إلى فرنسا في مجال الإعلام، باعتبارها عاصمة الثقافة.

كما أعرب عن سعادته في التعاون الثنائي مع فرنسا بشكل واضح في الفترة القادمة، وذلك من خلال تبادل الزيارات والخبرات بما تضمه مصر من مؤسسات صحفية وصروح إعلامية هي الأهم في منطقة الشرق الأوسط.