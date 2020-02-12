أخبار مصر | اللجنة العلمية بين الأزهر وعمان تبحث التعاون في مجال الدعوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة العلمية بين الأزهر وعمان تبحث التعاون في مجال الدعوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة العلمية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، اجتماعًا بمشيخة الأزهر، في إطار التعاون العلمي والدعوي بين الجانبين، ودراسة ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية.

وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماعات التي عقدت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 فبراير الجاري، بحث آخر المستجدات على الساحة الدينية والعلمية، وسبل معالجة القضايا المعاصرة التي تواجه الأمة وتتطلب تنسيقًا مشتركًا من جانب العلماء والمتخصصين في العلوم المختلفة واتفق الجانبان على زيادة مستوى التعاون العلمي والدعوي في مجالات النشر والطباعة والترجمة، بالإضافة إلى تنظيم دورات علمية للطلاب والأئمة العمانيين.

حضر جلسات الاجتماع من قبل مؤسسة الأزهر: فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والسفير عبدالرحمن موسى مستشار العلاقات الخارجية وشؤون الطلاب الوافدين والشيخ ياسر الفقي الأمين العام للجنة العليا للدعوة، والأستاذ حمزة عبدالحميد الأمين العام المساعد للثقافة.

كما حضر من الجانب العماني: سعادة الشيخ أحمد بن سعود بن سعيد السيابي، الأمين العام بمكتب المفتي العام، والدكتور سالم بن هلال بن سالم الخروصي، مستشار الوعظ والإرشاد بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وا زياد بن طالب بن سعيد المعولي، مستشار الوزير بكلية العلوم الشرعية والدكتور أحمد بن سالم بن سليمان الإسماعيلي، المستشار الإداري بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية وبدر بن سعود بن ناصر الدغيشي والفاضل محمد بن أحمد بن سعيد السلماني، مدير إدارة المساجد والأوقاف بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.