أخبار مصر | السيسي يوجه محافظ البنك المركزي بالعمل على خفض الدين العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يوجه محافظ البنك المركزي بالعمل على خفض الدين العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي؛ لإستعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزي من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي في إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفي.



ووجه الرئيس بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات؛ لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الإستقرار النقدي والمصرفي والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية؛ لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مؤكدًا ضرورة مراعاة الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع شبكات الحماية الاجتماعية.



من جانبه؛ قام محافظ البنك المركزي باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك خلال العام الماضي، مؤكدًا السعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الإحتياطي الأجنبي؛ للحفاظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الإقتصاد المصري على النمو؛ لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية.



كما استعرض طارق عامر، آخر التطورات الخاصة بتطبيق استراتيجية البنك المركزي والجهاز المصرفي خلال العام الماضي، ومبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الخدمية، فضلًا عن جهود تطوير وتحديث البنوك، خاصةً من خلال تنمية الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا المالية لتنفيذ مبادرة الشمول المالي، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي طرأت على العمل المصرفي، وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.

