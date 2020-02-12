أخبار مصر | مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة أكواباور.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة أكواباور، ونائب سفير المملكة العربية السعودية، شأن قيام شركة "أكوا باور" بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة (الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما) وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر.



وقع على مذكرة التفاهم عن وزارة الإسكان، المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس ممدوح أحمد إسماعيل رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فيما وقع عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكواباور) وقع كل من المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي للشركة، وراجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالشركة.



تهدف المذكرة إلى قيام شركة (أكواباور) بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم إختيارها نظرًا لكونها شركة رائدة ومتخصصة في مجال تنفيذ وتطوير محطات إنتاج المياه المحلاة من البحر ومحطات توليد الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى العالم، حيث أبدت رغبتها بشأن البدء في الدراسات والمناقشات الخاصة بمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة (الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما).

