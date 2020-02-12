أخبار مصر | وزير التعليم: المصريون حملوا 300 مليون مصدر بالمجان من بنك المعرفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: المصريون حملوا 300 مليون مصدر بالمجان من بنك المعرفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بنك المعرفة مكتبة ضخمة للغاية، مشيرا إلي أنه كنز من المعارف ينبغي علينا استكشافه، والتعلم كيفية التعلم عن طريق البحث من مواقع موثوقة مثل بنك المعرفة.

وأضاف أن ما تم استهلاكه من بنك المعرفة للشعب المصري أكثر من 300 مليون مصدر تم تحميله، ولو تم ضربها في 30 دولار للواحد كان سيكلفلنا 9 مليار دولار، مشيرا إلي أنه يتمنى أن يستفيد المصريين من بنك المعرفة أكثر وأكثر.

وأوضح شوقي، أنه لن يتم طباعة الكتب الورقية السنوات القادمة، للمرحلة الثانوية، مشيرا إلي أنها سيتم وضعها علي موقع بنك المعرفة ويمكن للطلاب الوصول لها بسهولة من خلال التابلت.

وأشار "الوزير" خلال فيديو نشره علي صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه لم يتم الإكتفاء بوضع كتاب الطالب فقط علي بنك المعرفة، بل تم وضع مصادر كثيرة لتعليم الطالب البحث، واستسقاء معلوماته من أكثر من مصدر ، إلي جانب امتحانات وفيديوهات لقياس مدى استيعابه للموضوع الذى يدرسه.



وأكد أن الامتحانات الموضوعة علي بنك المعرفة محددة بوقت، ويتم تصحيح الإجابات الخاطئة، لافتا إلي أنه ممن الممكن أن يجري الطالب كل هذا من خلال جلوسه علي الكافية أو البحر أو أى مكان، ولا يشترط تواجده بالمدرسة.