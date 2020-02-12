شكرا لقرائتكم خبر عن نشرت أخبارًا مغلوطة عن «كورونا مصر».. الأعلى للإعلام يعاقب 16 موقعا إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه، الأربعاء، توجيه عقوبة «لفت نظر» إلى ١٦ موقعًا إلكترونيًا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبتهم بعدم تكرار مخالفة قرارات المجلس والأكواد والمعايير المهنية بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر على غير الحقيقة.

وأنذر المجلس بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة.

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وأوضح بيان، أن المواقع والصفحات المخالفة نشرت أخبارًا كاذبة عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في طنطا، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلا.

وتضمن قرار المجلس منع بث أي أخبار إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة .

كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع الاحترافية لأبناء المهنة، والتي تبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل، كما ناقش المجلس تقريرًا حول المخالفات المهنية بإحدى القنوات، وقرر استكمال مناقشة المخالفات خلال اجتماعه المقبل.