شكرا لقرائتكم خبر عن لتأخر دفع الأقساط.. «دمياط الجديدة» يشن حملة على «إسكان الشباب» بالحي الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن لجنة الحجز الإداري المنوط بها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري والمرور الدوري على الوحدات المتأخر عليها مستحقات مالية، قامت بشن حملة على عددٍ من الوحدات السكنية «إسكان الشباب» بالحى الرابع، المتأخر عليها أقساط لبنك التعمير والإسكان، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأضاف «رجب»، أنه تم خلال الحملة التنبيه على أصحاب الوحدات السكنية المخالفة سرعة التوجه لبنك التعمير والإسكان لسداد المستحقات المتأخرة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم، حيث سيتم توقيع الحجز الإدارى وإيقاف التعامل على الوحدات السكنية المستحق عليهم قسطين فأكثر، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكى هذه الوحدات السكنية المخالفة، واستمرار تلك الحملات للتمكن من تحصيل المتأخرات المالية.