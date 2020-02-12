شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة بالأيدي بين مدير واثنين مدرسين داخل مدرسة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشبت مشاجرة بالأيدي بين مدير مدرسة، واثنين من المدرسين داخل مدرسة بالدقهلية، الأربعاء، وقررت مديرية التربية والتعليم إحالتهم جميعًا للتحقيق.
تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود إخطار من مركز شرطة أجا بحضور كل من «محمود.ع.م»، 58 سنة، مدير مدرسة أجا الثانوية بنين، و«هيثم.ح.أ»، 56 سنة، مدرس تربية رياضية بالمدرسة، و«جمعة.م.ا»، 59 سنة، مدرس لغة إنجليزية بالمدرسة، وأبلغوا بتعدي كل منهم على الآخر بالسب والشتم والضرب عقب انتهاء اليوم الدراسي وانصراف الطلاب، دون حدوث إصابات.
وبسؤال مدير المدرسة في محضر الشرطة، علل سبب المشاجرة أنها أثناء معاتبته بعدم قيامه بالشرح الجيد للطلاب داخل الفصل الدراسي، فيما نفي الطرف الثاني أداء المدير وتبادل الاتهامات معه.
من جانبه، أكد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه شكَّل لجنة من التفتيش المالي والإداري للتفتيش والشؤون القانونية للتوجه على للمدرسة وإحالة أطراف المشاجرة للتحقيق معهم والوقوف على حقيقة المشكلة.
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