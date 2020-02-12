شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر» تنظم ورشة عمل لرفع مهارات العاملين بالإدارة الفنية للأصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد عيسى، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إن الشركة تستضيف خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجاري، ورشة عمل لرفع مهارات العاملين بالإدارة الفنية للأصول بمشاركة العاملين من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بـمحافظات قنا والأقصر وأسيوط والوادى الجديد والمنيا والبحر الأحمر.

وأضاف «عيسى» أن ورشة العمل تأتي في إطار تطبيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين بها، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى تحسين سير العمل بالشركات وتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم عرض أفلام وثائقية للمشاركين توضح حجم المشروعات القومية التي تمت خلال الـ5 سنوات الأخيرة، خاصة في قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.