شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: مهلة شهرين لحاجزي وحدات مبادرة البنك المركزي لتحديث البيانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، بمنح مهلة شهرين تبدأ اليوم، وحتى 12 أبريل 2020، لحاجزى الوحدات السكنية السابق طرحها، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أو استكمال أي بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل.

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وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه في حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المذكورة، يُعتبر ذلك عدولاً عن الاستمرار في حجز الوحدة السكنية، ويُعد الطلب لاغياً، وذلك عدا العملاء المقبولين ممن هم خارج أولوية الوحدات المُتاحة.

وأضافت أن المهلة ممنوحة لحاجزى الوحدات المطروحة خلال الفترة من 26/3/2014: 10/4/2014، بمدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو والسادات وبدر وبرج العرب الجديدة وبنى سويف الجديدة والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدةو أسيوط الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة، كما شملت المهلة المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة 8/7/2015: 15/7/2015، بمدن الشروق والعبور والشيخ زايد والقاهرة الجديدة وقنا الجديدة والصالحية والنوبارية الجديدة.

وأوضحت أن على من يرغب من الحاجزين في الاستعلام عن موقف طلبه، وإنهاء الإجراءات، عليه التواصل مع الصندوق من خلال الأرقام التالية (1188 – 5777 من أي تليفون محمول، أو 090071117 من التليفون الأرضى).