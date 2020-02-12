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شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: غلق وتشميع مصنعين مخالفين بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأربعاء، حملة موسعة للتفتيش على مصانع المستلزمات الطبية بمدينة العاشر من رمضان، رافقه خلالها الدكتورة فاطمة حبيب مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وفريق التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية والإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، ورجال مباحث التموين برئاسة العميد عاطف هيكل رئيس المباحث.
تم مداهمة عدة مصانع تعمل بدون ترخيص لتصنيع المستلزمات الطبية، في بيئة غير مكتملة الاشتراطات الصحية، ولا يتوافر بها وسائل السلامة والصحة المهنية، وتم غلق وتشميع مصنعين لتصنيع الماسكات، والجاونات غير المعقمة، والتحفظ على مدخلات الإنتاج، والمنتج النهائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصنعين.
وأكد وكيل الوزارة عدم التهاون في اتخاذ أي إجراءات من شأنها المساس بصحة المواطن، مشيرا إلى استمرار الحملات المكثفة من الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
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