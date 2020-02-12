شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..محافظ الشرقية يصدر حركة تنقلات بين مديري الإدارات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم ( 2201) لسنه 2020 بحركة تنقلات لعدد من مديري الإدارات التعليمية، لإعادة تنظيم العمل.

شملت الحركة تكليف هاني محمد السعيد عبدالرازق مدير إدارة ههيا التعليمية للعمل مدير إدارة منيا القمح التعليمية، وهشام عبدالرحمن أحمد مدير إدارة منيا القمح التعليمية للعمل مدير إدارة ههيا التعليمية، وصابر محمد محمد طه كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم للعمل مدير إدارة ديرب نجم التعليمية، وسوسن متولي محمد شبل مدير إداره الإبراهيميه التعليمية للعمل مدير إدارة أبوكبير التعليمية، وبدر الدين السيد ابراهيم مدير إداره أولاد صقر التعليمية للعمل مدير إدارة الإبراهيمية التعليمية، وجمال ابراهيم محمد جاد مدير إداره أبوكبير التعليمية للعمل مدير إدارة أولاد صقر التعليمية.

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كما شملت الحركة تكليف محمد على متولي مدير إداره بلبيس التعليمية للعمل مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية، ومحمد هشام عبدالله كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم للعمل مدير إدارة بلبيس التعليمية، وأحمد عبدالعظيم عبدالله مدير إداره ابو حماد التعليمية للعمل مدير إدارة فاقوس التعليمية، ومحمد رمضان غريب مدير إداره فاقوس التعليمية للعمل مدير إدارة ابو حماد التعليمية، وعبدالعظيم مصطفي سيد أحمد وكيل إداره الحسينية التعليمية للعمل مدير إدارة الحسينية التعليمية.

كما قرر المحافظ ندب فاتن فتحي محمد كبير معلمين والقائمة بأعمال مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية للعمل بوظيفة من ذات الدرجه والمجموعة النوعية بالمكتب الفني بالمديرية.

و أكد المحافظ أن الحركة جاءت لتحسين مستوي الأداء وللإرتقاء بمنظومة العمل داخل الإدارات التعليمية لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، لافتًا إلى أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم وتحسين مستوي الأداء بين العاملين للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والإستفادة من الخبرات المتبادلة بين القيادات التعليمية بما ينعكس بشكل جيد على منظومة التعليم وتحقيق الاستفادة للأجيال القادمة.