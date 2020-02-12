شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: تشكيل لجان لمعاينة عمارات «إسكان الأسر الأولى بالرعاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، مع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، بحضور اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، ورجب معيزة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير مديرية الإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديرى عدد من الإدارات بالديوان العام، حيث تم خلال الاجتماع عرض الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات صندوق الإسكان، بالإضافة إلى الموقف الحالى لعدد من الوحدات بالعمارات المخصصة للسكن الإدارى والوحدات الأولى بالرعاية بدمياط وفارسكور.

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ووجهت «ميخائيل»، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بتشكيل لجان لمعاينة العمارات الخاصة بإسكان الأسر الأولى بالرعاية وإعداد تقارير في حالة الحاجة إلى الترميم أو تنفيذ الإزالة وذلك بالتعاون مع مديرية الإسكان.

وأكدت على رؤساء الوحدات المحلية بحصر عمارات الإسكان الاقتصادى التي يتطلب تنفيذ أعمال الترميم لها، وذلك بعد صدور قرار اللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٦٥ لسنة ٢٠١٩ لبحث حالات المقيمين بعمارات الفابريكات «١، ٢،٣،٥» بمدينة فارسكور الصادر لها قرار إزالة وتحديد المستحقين طبقاً لشروط تسكين الأولى بالرعاية، ووجهت بتسديد قيمة إيجارية للمستحقين لحين الانتهاء من أعمال الإزالة وإنشاء عمارات الجديدة.

وناقشت محافظ دمياط، المخطط التفصيلي وجميع الإجراءات الخاصة بإنشاء عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بأم العلا بإجمالى ٣٢ وحدة وعمارات الزرقا وكذلك عمارتين بمدينة عزبة البرج.