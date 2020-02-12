شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتراحات النواب» توصي بصرف «الأدنى للأجور» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بمحافظة المنيا، وأوصت اللجنة بسرعة التنفيذ، واعتبرته اللجنة تفعيلاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين لتحسين مستوى معيشتهم وحرصاً على استقرار أوضاعهم.

Advertisements

كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن إنشاء فرع لجهاز حماية المستهلك بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع التلاعب، وهو المقترح الذي وافق عليه ممثل الحكومة خلال الاجتماع.

وأجلت اللجنة اقتراح برغبة المقدم من النائب عصام أبوالمجد، بشأن إقامة مضمار مهرجان الهجن على قطعة أرض فضاء داخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لمزيد من الدراسة.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال الاجتماع أيضا على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب لرصف وإحلال وتجديد بعض الطرق في عدد المحافظات، وأوصت بإدراجها في الخطة وسرعة التنفيذ، منها الاقتراح برغبة المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن إحلال وتجديد طريق القضاة كفر صقر بدءاً من كوبري أبومسعود من مصرف صان القبلي محافظة الشرقية، واقتراح النائب هاني أباظة، بشأن رصف الطريق من أمام النجدة حتى بنهبأي بقرية بنأيوس بمركز الزقازيق- محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سعيد حساسين برصف طريق بين منطقتي «البراجيل ـ برك الخيم» بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.