شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان البرلمان» ترفض مشروع قانون «المطور العقاري» لـ«شبهة عدم الدستورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشروع قانون «المطور العقاري» الذي تقدم به النائب محمد العقاد، بعد رفض ممثلي الحكومة لمشروع القانون بزعم شبهة عدم الدستورية، ووجود خلط بالمقترح بين المطور العقاري واتحاد التمويل العقاري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، بمجلس النواب، بحضور ممثلي وزارتي الإسكان والعدل وهيئة الرقابة المالية.

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ورفض ممثلو الحكومة، مشروع القانون، وقالوا أن هناك خلط في مشروع القانون بين الاتحادات، حيث يوجد اتحاد التمويل العقاري، والنصوص الموجودة في قانون التمويل العقاري والتي تنظم عمل الاتحاد، واقترحوا وضع نص في قانون التمويل العقاري بخصوص الاتحاد المستهدف إنشاؤه في المشروع، وأوضحوا أن «المثمن» يختلف عن «المقيم العقاري»، وأن كل منهما له قانون مختلف.

وكان ممثلو الحكومة حذرو من وجود شبهة عدم دستورية، لأن وجود المقيم العقاري بغرض التمويل، سيجعل تبعيتهم لهيئة الرقابة المالية. وجاء رفض اللجنة لمشروع القانون بعد مناقشته على مدى أسبوعين بشأنه فلسفته وأهدافه.

وينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد، على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، هدفه وضع شروط موضوعية يلتزم بها المطور في كل العقود لحماية المستهلكين، تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم وانتهاء بالتعويضات، وإنشاء صندوق الضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأية من بنود التعاقد، على أن يكون الصندوق للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة.