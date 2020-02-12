شكرا لقرائتكم خبر عن «واعظات الأزهر» يشاركن بلقاءات توعوية وأسرية في قافلة الأزهر إلى حلايب وشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت واعظات الأزهر الشريف في فعاليات قافلة الأزهر التوعوية الشاملة إلى حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مبادرة بناء الإنسان، حيث ألقين الكثير من الدروس والندوات في أماكن مختلفة بالمدينتين، بالإضافة إلى التواصل مع الأسر في المنازل لتوعيتهن بمجموعة من القيم المجتمعية المهمة التي تسهم في دعم السلام الأسري.

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وخلال القافلة، عقدن الواعظات ندوات توعوية وتثقيفية للفتيات بالمدارس والمعاهد تحدثن خلالها عن تكريم الله للإنسان، وصور هذا التكريم، وأهمية العلم في بناء المجتمع، ودورهن في بناء المستقبل من خلال اجتهادهن وتفوقهن العلمي، كما تم الرد على أسئلتهن واستفساراتهن المختلفة بما يبرز وسطية وسماحة الدين الإسلامي.

وعقدت الواعظات العديد من الندوات في المصالح الحكومية والاجتماعية، حيث استهدفن بيان أهمية العمل الجاد في بناء الأوطان، ودور المرأة في المجتمع، وخاصة المناطق الحدودية التي تمثل أهمية كبيرة للوطن.

وتم عقد محاضرات علمية لعدد كبير من سيدات هذه المناطق من مختلف الأعمار في أماكن تواجدهن، حيث تم شرح بعض الأمور المهمة الخاصة بالعبادات، والتي تحتاجها السيدات في هذه المناطق.

واعظات الأزهر يشاركن بلقاءات توعوية وأسرية في قافلة الأزهر إلى حلايب وشلاتين‎