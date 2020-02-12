شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: المصريون حملوا 300 مليون مصدر من بنك المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشعب المصرى استهلك وقام بتحميل 300 مليون مصدر من على بنك المعرفة.

وقال الوزير: هذه مكتبة ضخمة يجب أن نستخدمها في تعليم أولادنا سواء أطفال أو طلاب مدارس أو الجامعات، لافتا إلى أن البنك متاح بالمجان للجميع دون أي تكلفة على الطلاب أو الباحثين أو أي شخص يستخدمه.

وتابع وزير التربية والتعليم: لو ضربنا الـ" 300 مليون مصدر في 30 دولار للواحد فالتكلفة هي 9 مليارات دولار، وفرها بنك المعرفة على مستخدميه، قائلا: تخيلوا لو مكنش فيه بنك معرفة؟

جاء ذلك في فيديو نشره الدكتور طارق شوقى لشرح آلية الدخول على بنك المعرفة وتصفح المحتوى الرقمى ومصادر التعلم المتنوعية.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر فيديو توضيحى لكيفية الدخول على بنك المعرفة ويستعرض المصادر المعرفية المتنوعة، حيث أكد الوزير على صفحته الشخصية، أن هذا الفيديو القصير يوضح كيفية الدخول على بنك المعرفة المصري ويستعرض المصادر المعرفية المتنوعة ومحرك البحث والبوابات المختلفة كما يتصفح بعض المصادر المتوفرة للأطفال والطلاب والباحثين.

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وتابع الوزير: أتمنى أن يكون هذا الفيديو ذو فائدة لمن يرغب في استكشاف هذا الكنز المعرفي الكبير المتاح مجاناً لكل مواطن مصرى على أرض مصر.

جدير بالذكر أن نظام التعليم الجديد في الثانوية المعدلة، يعتمد بشكل كبير على المحتوى الرقمى لبنك المعرفة، حيث يتم تنشيط أجهزة التابلت الموجودة لدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للدخول على بنك المعرفة وأيضا منصة التعلم وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويعتبر مشروع بنك المعرفة يمثل كذلك الأرضية الرئيسية لتنفيذ الرؤية الخاصة بفكرة مجتمع مصرى يتعلم، موضحا أن كل المشروعات القادمة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمى والمعرفة ستكون مبنية على هذا البنك، الذى يهدف إلى ترشيد النفقات فى الدولة وتعظيم الفائدة مع مراعاة متطلبات العدالة الاجتماعية التى تتيح هذا المحتوى لكل المواطنين دون تمييز.

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