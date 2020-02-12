شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يقدم واجب العزاء فى الشهيد مصطفى عبيدو بمسقط رأسه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واجب العزاء، فى الشهيد البطل العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، شهيد سيناء، وذلك بسرادق العزاء المقام بمسقط رأس الشهيد بقرية وردان بمركز منشأة القناطر بالجيزة.

وشيع الآلاف ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد البطل العميد أركان حرب مصطفى أحمد عبد المجيد محمود عبيدو، بمسقط رأسه بقرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر بالجيزة، بحضور عدد كبير من قيادات وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية.

حضر لتشييع الجنازة وتلقى العزاء، قائد المدفعية اللواء إيهاب أباظة، واللواء محمد رضوان نائبا عن الوزير الدفاع، ودفعة الشهيد بالكلية الحربية، وإبراهيم الشهابى مندوب رئيس الجمهورية ونائب محافظ الجيزة، ومساعد مدير أمن الجيزة، والمهندس محمود فوزى سكرتير مساعد محافظة الجيزة، واللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وعدد من نواب مجلس النواب وعدد كبير من أهالى القرية وأهالى الشهيد.

والتف جثمان الشهيد بعلم مصر كما رفع عدد من المشيعين الأعلام المصرية واطلقن عدد من السيدات الزغاريد، وردد المشيعين هتافات منها الشهيد حبيب الله وفى الجنة يا شهيد.

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وتجمع الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة استعدادا لتشييع الجنازة، فى مشهد مهيب حزنا على الفقيد الراحل الذى تميز بالسيرة الطيبة والخلق الحسن مع كل أبناء القرية، الذين حرصوا جميعا على تشييعه إلى مثواه الأخير.

ونعت محافظة الجيزة شهيد الواجب الوطني العميد مصطفى أحمد عبد المجيد محمود عبيدو، الذى استشهد بمركز بئر العبد بشمال سيناء.

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ولأسرة الشهيد مؤكداً أن «كل محاولة جبانة للنيل من وطننا العزيز لن تزيد أبناءه الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة إلا إصراراً على الدفاع عن أرضه ومقدرات مواطنيه.

يذكر أن القوات المسلحة والشرطة المدنية، يقومان بمجهودات كبيرة في سبيل الحفاظ على الأمن، والقضاء على البؤر الإرهابية، في ضربات استباقية متنوعة، وكذلك في العديد من العمليات المستمرة على البؤر المتطرفة في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وحيث يأتي ذلك استكمالا لجهود الدولة المصرية في مواجهة العناصر الإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار في الدولة المصرية، وحيث يبذل أبناء الشرطة والجيش تضحيات كبيرة في الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، ويقومون بواجبهم بكل بسالة وشجاعة لصد المؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.