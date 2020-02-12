شكرا لقرائتكم خبر عن مصابون ومفقودون فى انهيار أرضى بمشروع سكنى جنوبى الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع انهيار أرضى فى مشروع مدينة المطلاع السكنى جنوبى الكويت، ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات بين صفوف العمال، وفقدان عدد آخر من العمال، وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بوقوع انهيار أرضى بمشروع مدينة المطلاع السكنية، فتوجه على الفور رجال الاطفاء إلى موقع البلاغ، لمحاولة انقاذ العمال الذين انهالت عليهم الرمال داخل الحفرة.
وقالت مصادر بوزارة الداخلية الكويتية- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة ثلاثة عمال، فيما يتم البحث عن 12 مفقودا.
وأضافت المصادر أن رجال الانقاذ مازالوا يواصلون العمل؛ لانقاذ العاملين العالقين فى الحفرة، مرجحة وقوع عدد من القتلى جراء الحادث.
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