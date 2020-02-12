شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليار دولار تكلفة الربط الكهربائى بين مصر والسعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أقل من 4 أشهر تبدأ مصر خطوة جديدة فى خطتها للتحول إلى محور عالمى للطاقة، من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا وأفريقيا ودول الخليج، حيث تبدأ مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى من خط الربط مع السعودية يونيو المقبل، بقدرة 3 آلاف ميجاوات. ويستعرض ”الخليج 365” من خلال الفيديو التالى تفاصيل مشروع الربك الكهربائى بين مصر والسعودية. 1ـ فى 2012 وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى بين البلدين 2ـ يهدف المشروع لتحول مصر لنقطة البداية للربط مع دول الخليج تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء 3ـ تبلغ تكلفة المشروع بالكامل مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار فقط Advertisements 4ـ يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13% 5ـ يتيح الخط تبادل 3 آلاف ميجاوات فى أوقات الذروة بين البلدين 6ـ من المتوقع أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع يونيو 2020 7ـ ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى مطلع عام 2023 بقدرة 1500 ميجاوات. 8ـ يتعاقد الجانبان المصرى والسعودى مع سفينة مسح عالمية خلال شهر مايو المقبل لتحديد المسار الجديد لخط الربط بين البلدين 9ـ من المقرر أن يتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC"التيار المستمر" التى تعد الأحدث فى مصر والعام العربى

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