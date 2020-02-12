أخبار مصر

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمحامين، الكشوف النهائية للمرشحين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم،على منصب نقيب المحامين و أعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد ما أغلقت باب التنازلات و الطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات الخميس الماضى.

 

وكانت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين فى الانتخابات قد تلقت  19 مرشح لمنصب النقيب،وجاءت أسماء المرشحين كالآتى سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبد الستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد، رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، محمد رجائي عطية، أيمن عبد العزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أحمد علي الشربيني، علاء عباس عبد اللطيف، مرتضى منصور.

 

وكانت النقابة العامة للمحامين قد شكلت 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

 

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (1)

 

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (2)

 

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (3)

 

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (4)

 

Advertisements
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (5)

 

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (6)

 

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (7)

 

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (8)

 

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (9)

 

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (10)

 

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (11)

 

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (12)

 

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (13)

 

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (14)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا