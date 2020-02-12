"المقاولون العرب" تفوز بعطاء تنفيذ مرافق بمدينة بدر بـ 575 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، فوز الشركة بالعطاء الذي طرحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو عبارة عن تنفيذ أعمال مرافق (مياه – صرف صحى – ري – طرق) للمرحلة الأولى بمنطقة 3180 فداناً بالامتداد الشرقي لصالح جهاز تنمية مدينة بدر بقيمة 575 مليون جنيه، على أن تبلغ مدة تنفيذه حوالي 18 شهرًا.

وقال رئيس شركة المقاولون العرب، إن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة التي ترمي إلى تنمية وتطوير المدن الجديدة، مشيدًا بجهود وزارة الإسكان في هذا المجال.

وأوضح المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء، أن الشركة تنفذ حاليا العديد من المشروعات القومية الكبرى لصالح جهاز مدينة بدر منها مشروع محطة رفع صرف صحي بطاقة 25 ألف م3 يوم وهي تخدم مساحة 1600 فدان بمدينة بدر، وتستقبل الصرف القادم من العاصمة الإدارية الجديدة من خلال خط طرد 630 مم، كما تشارك أيضاً في تنفيذ المشروع السكنى الكبير دار مصر بالإضافة إلى أعمال الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى داخل المدينة.​​