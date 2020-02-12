عضو بالأعلى للشئون الإسلامية: منظومة القيم أساس نهضة الدول والشعوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ألقى الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية، محاضرة بعنوان (الدور التربوي للدعاة في بناء الشخصية الوطنية"، بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، لـ 135 إماما متميزًا.

وعُقدت المحاضرة ضمن فعاليات الدورة التثقيفية لتعزيز ثقافة الاعتدال وحماية النشء من التطرف، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتناولت المحاضرة التنويه بأهمية الدور الوطني والتربوي الذي يقوم به الدعاة في بناء الوعي والفكر والأمل والقيم والسلوك الرشيد في المجتمع، وتحصين الشباب من مخاطر الوافد العاتي الذي لا يتسق مع ثوابتنا ومقدساتنا الدينية والثقافية والحضارية.

وقال سليمان، إن أي نهضة أو تقدم أو عملية انطلاق حضاري، تستلزم أن ترتكز على أساس قوي ومتين من القيم، وهذا ما تتضافر جهود الدولة المصرية لتحقيقه من خلال شتى المؤسسات المعنية، وعلى رأسها وزارة الأوقاف بأئمتها المنتشرين في طول البلاد وعرضها، والتي تتبنى خطابا تجديديًّا أسهم في تحقيق استنارة غير مسبوقة في أداء الأئمة والدعاة.

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وأكد "سليمان" أن الدور التربوي للدعاة يتكامل ويتناغم مع دور المعلمين ودور الأسرة، بل إن القيمة حينما تستمد قداستها من العمق الديني فإن حرية ممارستها تنبعث من أقوى المشاعر تأثيرًا في حياة الإنسان.

وقدم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عرضًا للتحديات التي تواجه الأمن القومي، وضرورة مواجهتها بالفكر والمنهج العلمي السليم، مؤكدًا أن على الدعاء أن يكونوا متطورين ومواكبين للعصر.

وتحدث عن المسلمين والمسيحيين في مصر باعتبارهم نموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية والتآلف والحفاظ على الوطن عبر التاريخ حيث خرج المشايخ والقساوسة في مظاهرات ثورة 1919م ضد الاحتلال، وتبادلوا الخطب في المساجد وفي الكنائس، إذ خطب المشايخ في الكنائس، وخطب القساوسة في المساجد في ملحمة وطنية شريفة، وما تزال هذه الروح المتلاحمة سارية في شرايين الوطن وأوصاله وستظل إلى يوم القيامة لأنهم في رباط إلى يوم الدين.