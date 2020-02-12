محافظ الجيزة يبحث مع وفد إماراتي التعاون في مجال الاستثمار السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
بحث محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الأربعاء، مع وفد إماراتي رفيع المستوى، على هامش المنتدى الحضري العالمي المنعقد بأبو ظبي، التعاون في العديد من المجالات خاصة في مجال الاستثمار السياحي.
وأشاد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم، بالتعاون المثمر مع دولة الإمارات في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين والممتدة منذ سنوات طويلة.. مؤكداً أن المواقع الأثرية والتراثية والثقافية عديدة بوطننا، ما يجعل عناصر الجذب السياحي والاستثماري كبيرة في مصر وسوق جاذب للاستثمار السياحي.
ونوه الوفد الإماراتي بأهمية المشاركة المصرية في المنتدى الحضري العالمي بأبوظبي، مؤكدا تحقيق المزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.
يشار إلى أنه شارك - في اللقاء - وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، ومحافظ جنوب سيناء خالد فوده، ومحافظ قنا أشرف الداودي، وسفير مصر لدى الإمارات شريف محمد فؤاد البديوي.
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