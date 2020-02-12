محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
استقبل قطاع السجون عددا من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية بمصر تنسيقاً مع الهيئة العامة للاستعلامات.
وكان المراسلون من قنوات "العربية، روسيا اليوم، إسكاي نيوز، الإذاعة الألمانية، ووكالة الأنباء الفرنسية، وذلك تنسيقاً مع الهيئة العامة للاستعلامات، حيث قاموا بزيارة سجني (ليمان طرة، عنبر الزراعة) بمنطقة سجون طرة، وتفقدوا عددٍ من مرافق السجن (فصول محو الأمية، المكتبة، دروس الوعظ الديني الإسلامي والمسيحي، المطبخ، العيادات، المستشفى، الصيدليةـ ورشة أعمال النجارة، معرض المنتجات الزخرفية، المنتجات الغذائية).
والتقى المراسلون بعدد من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة (علاجية، تعليمية، دراسية، ثقافية، دينية) التي يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، كما قاموا بتفقد مستشفى السجن وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية.
وتبادل المراسلون الحديث مع عدد من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.
كانت هذه تفاصيل خبر قطاع السجون يستقبل وفدا من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.