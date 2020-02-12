قطاع السجون يستقبل وفدا من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل قطاع السجون عددا من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية بمصر تنسيقاً مع الهيئة العامة للاستعلامات.

وكان المراسلون من قنوات "العربية، روسيا اليوم، إسكاي نيوز، الإذاعة الألمانية، ووكالة الأنباء الفرنسية، وذلك تنسيقاً مع الهيئة العامة للاستعلامات، حيث قاموا بزيارة سجني (ليمان طرة، عنبر الزراعة) بمنطقة سجون طرة، وتفقدوا عددٍ من مرافق السجن (فصول محو الأمية، المكتبة، دروس الوعظ الديني الإسلامي والمسيحي، المطبخ، العيادات، المستشفى، الصيدليةـ ورشة أعمال النجارة، معرض المنتجات الزخرفية، المنتجات الغذائية).

والتقى المراسلون بعدد من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة (علاجية، تعليمية، دراسية، ثقافية، دينية) التي يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، كما قاموا بتفقد مستشفى السجن وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية.

وتبادل المراسلون الحديث مع عدد من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.