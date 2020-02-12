تأجيل محاكمة 11 متهمًا بخطف مواطن لطلب فدية لـ8 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 11متهمًا لحيازتهم أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه، لجلسة 8 مارس المقبل.
والمتهمون هم كلا من "ح. ص"، و"م. ع"، و"ع. م"، و"أ.م"، و"غ. ا"، و"س. ع"، و"م. إ"، و"ي. ف"، و"خ. أ"، و"خ. ع"، و"ف. ع".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.
وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة، أنهم بدائرة قسم ثاني القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، أحرزوا سلاحا ناريًا مششخنة "بندقية آلية "حال كونهم مما لا يجوز لهم التصريح بحيازتها، وقاموا بحجز المجني عليه "م. م"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجني عليه مبلغا من النقود.
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