مباحث المسطحات تشن حملات مكبرة لضبط المخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقيادة اللواء الدكتور هشام عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، حملات تفتيشية لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي والطب البيطري، تم ضبط محل مبيدات، ومحل أعلاف، وصيدلية بيطرية، بنطاق مديرية أمن الفيوم بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

في مجال حماية البيئة والصحة العامة، تم ضبط 30 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات، انبعاث أدخنة كثيفة، بالمخالفة لقانون البيئة، فضلاً عن ضبط 18 مكمورة فحم.

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في مجال المنشآت الصناعية، تم ضبط 11 مصنعًا بسبب سوء بيئة العمل، والتخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، وعدم اكتمال سجل الحالة البيئية، وعدم اكتمال سجل المواد والمخلفات الخطرة، وعدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية، والتخزين غير الآمن من المخلفات الخطرة.

في مجال حماية الثروة السمكية، ضبط 108 قضايا غزل مخالف، وجوابى صيد مخالفة، ومركب صيد بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون الصيد.

في مجال الملاحة الداخلية، تم ضبط 12 قضية متنوعة، وفى مجال التعدي على منافع الري والصرف ونهر النيل، تم ضبط 28 قرار تعد على منافع الري والصرف ونهر النيل.