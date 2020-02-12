مصر | قرار مفاجئ من المحكمة الاقتصادية في قضية سعاد الخولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من المحكمة الاقتصادية في قضية سعاد الخولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الاقتصادية المنعقدة بالقاهرة الجديدة، وقف محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق، وريهام عبد الرحيم أخصائية بشركة مصر للطيران في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه وذلك لحين الفصل في قضية الرشوة المتهم فيها سعاد الخولي وآخرين.

وكان المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، إحالة المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولي الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.