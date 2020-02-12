مصر | قرار عاجل من المحكمة بشأن حبس مجدي عبدالغني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من المحكمة بشأن حبس مجدي عبدالغني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، الاستئناف المقدم من مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على الحكم الصادر من محكمة الدقي بحبسه سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وذلك بجلسة 18 مارس المقبل.
ومن الجدير بالذكر أنه كان قد صدر حكم من محكمة جنح الدقي بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده في المعارضة.
ويواجه مجدي عبد الغني اتهاما بالامتناع عن تسليم حصة من الميراث لأقاربه، فأقاموا دعوى ضده، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.
ويواجه مجدي عبد الغني اتهاما بالامتناع عن تسليم حصة من الميراث لأقاربه، فأقاموا دعوى ضده، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.