مصر | قرار عاجل من المحكمة بشأن حبس مجدي عبدالغني

ومن الجدير بالذكر أنه كان قد صدر حكم من محكمة جنح الدقي بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده في المعارضة.

ويواجه مجدي عبد الغني اتهاما بالامتناع عن تسليم حصة من الميراث لأقاربه، فأقاموا دعوى ضده، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

