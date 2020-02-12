مصر | تأجيل محاكمة 11 متهما احتجزوا مواطنا بالقاهرة لـ 8 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 11 متهما احتجزوا مواطنا بالقاهرة لـ 8 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة11 متهمًا لحيازتهم أسلحة نارية واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه بنطاق دائرة القاهرة الجديدة، لجلسة 8 مارس المقبل.

والمتهمون هم كل من حماد صالح ومحمد عودة وعيد مصلح وأحمد محمد وغازى استيان وسعود عبدالله ومحمد إبراهيم وويوسف فريح وخالد ابوكياد وخالد عبدالله وفريج عبدالله.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح أحمد وايمن محمد وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

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وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة في القضية بدائرة قسم ثانى القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، أنهم احرزوا سلاحا ناريا مششخنا "بندقية الية "حال كونه مما لايجوز الترخيص بحيازته أو احرازه وقاموا بحجز المجنى عليه محمد محمود بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجنى عليه مبلغا من النقود.

وتضمنت أقوال شهود الاثبات بالقضية الشاهد الأول محمد محمود أنه حال سيره بالسيارة قيادته قام المتهمين باستيقافه واشهروا في وجهة الاسلحة الالية وقاموا باحتجازه لمدة 10 أيام وذلك للتفاوض مع والده على مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه وبعد دفع مبلغ الفدية وقدره 650 الف جنيه تم إطلاق سراح المجنى عليه.



وشهد معاون مباحث بقسم ثانى القاهرة الجديدة انه نفاذا للضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة قام بضبط المتهم الأول الذى اشترك مع باقى المتهمين في واقعة احتجاز المجنى عليه وطلب فديه نظير إطلاق سراحة وأن التحريات اثبت صحة الواقعة.

