مصر | بملابس حريمي.. شاهد لحظة دخول المتهم لقتل صاحب سنترال بولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بملابس حريمي.. شاهد لحظة دخول المتهم لقتل صاحب سنترال بولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365"، على صورة المتهم "أيمن.ش"، لحظة دخوله سنترال بمنطقة بولاق الدكرور، لقتل صاحبه "علي بخيت"، باستخدام آلة حادة.

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل قتل عامل بسنترال داخل المحل عمله بمنطقة ترعة عبد العال نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، إذ تبين أن المتهم يدعى أيمن، بائع ملابس أطفال متجول، ويقوم ببيع الملابس يوم الثلاثاء من كل أسبوع أمام السنترال محل عمل "علي بخيت" وشهرته كريم، المجني عليه وتربطه به علاقة صداقة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم كان يمر بضائقة مالية، ونظرا لعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية حضر للمحل مرتديًا ملابس حريمي ونقاب وأغلق باب السنترال من الداخل، إلا أن المجني عليه شعر به فباغته بطعنة في الرقبة واستولى على ما يقرب من 15 ألف جنيه، وحاول الهرب إلا أنه تم ضبطه بواسطة الأهالي.

وتباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل "عامل سنترال" على يد بائع، بمنطقة بولاق الدكرور، لخلاف على فرش البضاعة، وذلك باستخدام سلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما طلبت التحريات حول الواقعة

واستمعت النيابة، اليوم الثلاثاء، لأقوال المتهم، وبسؤال أهالي المنطقة أكدوا أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية "عامل سنترال"، وبائع، لخلاف على "فرش بضاعة" أمام المحل، ما دفع الأخير لقتله.

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وكان اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بقيام بائع متجول بقتل عامل بسنترال داخل المحل عمله، بنطاق القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أن المحل عبارة عن سنترال خاص وتم التقابل مع مالك المحل، ومالك محل أدوات صحية مجاور لمحل الواقعة، وعامل بمخبز مجاور لنفس المحل، مُقيمين بدائرة القسم.

وبسؤال الأول قرر أنه حضر بناء على اتصال هاتفي من الأهالي بضبطهم " أيمن" بائع ملابس متجول، 32 سنة، مُقيم بدائرة قسم إمبابة، لتعديه على نجله " الشهير بـ كريم"، 20 سنة، عامل بذات المحل، بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته جرح قطعى بالرقبة وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

وبسؤال الثاني قرر أنه تناهى إلى سماعه صوت ضوضاء من داخل المحل ولدى استطلاع الأمر وجد الباب مغلق وشاهد من خلال الزجاج المجني عليه مسجى على الأرض فاستعان بالثالث وكسر الباب ووجدا المتهم داخل المحل يقوم بخلع ملابس سيدات "نقاب"، وتمكنا من ضبطه.

وعُثر داخل السنترال على الملابس الحريمي وسكين مدمم وبتفتيشه عُثر بحوزته على مبلغ 14،960 جنيه بهم آثار دماء، وبمواجتهه اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.