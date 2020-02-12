مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "مذبحة مركز كرداسة" لـ1 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "مذبحة مركز كرداسة" لـ1 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل إعادة محاكمة عمرو صلاح الغزاني المتهم رقم 76 بأمر الإحالة في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة" وذلك لجلسة 1 مارس المقبل لإرسال الحرز إلى الأدلة الجنائية وتصوير المتهم لبيان عما إذا كان متواجد بمكان الواقعة من عدمه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كل من المستشار عصام أبو العلا والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين، عددا من التهم بينها القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين في القسم، والسرقة.

