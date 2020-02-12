مصر | تأجيل استجواب المتهمين في"حسم 2 ولواء الثورة" للغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل استجواب المتهمين في"حسم 2 ولواء الثورة" للغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 271 متهما بالقضية رقم 123 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بـ"حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017، والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة غدًا الخميس الموافق 13 فبراير الجاري لاستكمال استجواب المتهمين.

كانت النيابة العامة، قد نسبت للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

كما أسندت للمتهمين بقضية "لواءالثورة" عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.