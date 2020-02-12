مصر | المشدد والغرامة لمتهمين سرقا سيارة بالإكراه في القطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد والغرامة لمتهمين سرقا سيارة بالإكراه في القطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار حامد حسنين رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، معاقبة 3 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه في القطامية بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه.

صدر الحكم بعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعبد الجليل مفتاح عبد الجليل، ودكتور محمود عبدالمنعم القرموطي، وسكرتارية هشام حافظ عبد الله.

وأسندت النيابة للمتهمين "ع.ع"، و"ح.ش"، و"م.ر"، تهمة سرقة السيارة المملوكة للمجني عليه "ا.م"، بالإكراه الواقع عليه، بأن رسموا مخططا إجراميا باستدراج المتهم الأول والثاني له بحيلة توصيلهما لوجهتهما حتى تقابلا مع المتهم الثالث، وما أن وجهوه إلى مكان حتى اعترضوه منهالين عليه ضربا، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، متخذين من تكبيله سبيلا لإتمام جريمتهم، فتمكنوا بتلك الوسيلة القهرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.