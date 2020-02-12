أخبار مصر | برلماني عن مقترح مد سن المعاش للأطباء: نحتاج خبراتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن مقترح مد سن المعاش للأطباء: نحتاج خبراتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد الشوري عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن مقترح مد سن المعاش للأطباء الراغبين في العمل لسن 63 عاما سوف يساهم في حل مشكلة نقص الأطباء في المستشفيات والعيادات الخارجية في الوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطباء مازالوا في الخدمة ويمارسون العمل الطبي ويمكن مد فترة العمل لمدة 3 أو 5 سنوات إضافية بدلًا من تعاقد وزارة الصحة مع الأطباء المتقاعدين بعد بلوغ سن المعاش.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن المنظومة الصحية في حاجة للاستفادة من خبرات هؤلاء الأطباء لرفع مستوى الخدمة المُقدمة في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية ورفع مستوى أدائها في ظل عدم وجود بدائل، مشيرًا إلى أن معظم الأطباء وخاصة حديثي التخرج يبحثون عن السفر بعد انتهاء فترة التكليف بسبب أزمة تدني الأجور.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية، أنه لابد من مراعاة الأطباء بزيادة رواتبهم وصرف بدل العدوى المناسب لهم وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة عليهم والتي تصل للموت.

يذكر أن النائب سمير البطيخي، قد تقدم باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن مد سن المعاش للأطباء لسن 63 عاما لمن يرغب على أن يعمل عمل غير إداري، وذلك لمعالجة أزمة عجز الأطباء في عدد من المستشفيات العامة والمركزية على مستوى الجمهورية، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالمنظومة على مستوى الجمهورية.

